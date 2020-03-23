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В Китае выздоровели почти 90% зараженных новым вирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае составляет 81 093 человек, из них 72 703 человека излечились и были выписаны из больниц. Это составляет 89,65% от общего числа заболевших.

Фото : Синьхуа23 марта 2020, 09:26

Число больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается, сейчас в больницах остаются 5 120 человек, при этом почти 90% всех зараженных выздоровели, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае составляет 81 093 человек, из них 72 703 человека излечились и были выписаны из больниц. Это составляет 89,65% от общего числа заболевших.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 13 293 случая заражения, из них 117 с летальным исходом, смертность составила 0,88%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, были выявлены 67 800 случаев заражения, 3153 человека скончались, смертность составила 4,65%.

В городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 5%. Всего эпидемия унесла жизни уже 3270 человек, смертность в среднем по стране составила 4%.

31 декабря власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире, а 12 марта Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР заявил, что пик эпидемии в стране пройден.

Казахстан новый вирус тоже не обошел стороной. В стране на утро 23 марта зарегистрировано 60 случаев заражения. В РК объявили ЧП, города Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин.


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