Что известно о состоянии зараженной коронавирусом в Актюбинской области

Состояние ее здоровья удовлетворительное.

О состоянии зараженного коронавирусом в Актюбинской области рассказали в Управлении здравоохранения региона, передает zakon.kz.

Пациентка прибыла вчера, 22 марта утренним рейсом из-за рубежа. Сразу же была изолирована в связи с подозрением на коронавирус. Лабораторно подтверждена данная инфекция. На сегодняшний день состояние пациентки удовлетворительное. Нами проводятся все необходимые лечебные мероприятия. Круг контактных лиц определен. Проведена работа по изоляции контактных лиц. На сегодняшний день в инфекционных, обсервационных и провизорных койках находятся 68 человек, состояние у всех удовлетворительное. Мобилизованы необходимые силы медицинских работников. Кроме того, на домашнем карантине сегодня находятся 38 наших жителей. За ними также ведется ежедневное наблюдение и мониторинг состояния здоровья. Те жители нашей области, которые находятся на карантине, чувствуют себя неплохо, состояние у всех удовлетворительное, - сказали на брифинге в Управлении здравоохранения Актобе.

В Казахстане на утро 23 марта зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусом. Из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 25 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!