Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Что известно о состоянии зараженной коронавирусом в Актюбинской области

Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Фото : кадр из видео23 марта 2020, 10:13

О состоянии зараженного коронавирусом в Актюбинской области рассказали в Управлении здравоохранения региона, передает zakon.kz.

Пациентка прибыла вчера, 22 марта утренним рейсом из-за рубежа. Сразу же была изолирована в связи с подозрением на коронавирус. Лабораторно подтверждена данная инфекция. На сегодняшний день состояние пациентки удовлетворительное. Нами проводятся все необходимые лечебные мероприятия. Круг контактных лиц определен. Проведена работа по изоляции контактных лиц. На сегодняшний день в инфекционных, обсервационных и провизорных койках находятся 68 человек, состояние у всех удовлетворительное. Мобилизованы необходимые силы медицинских работников. Кроме того, на домашнем карантине сегодня находятся 38 наших жителей. За ними также ведется ежедневное наблюдение и мониторинг состояния здоровья. Те жители нашей области, которые находятся на карантине, чувствуют себя неплохо, состояние у всех удовлетворительное, - сказали на брифинге в Управлении здравоохранения Актобе.

В Казахстане на утро 23 марта зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусом. Из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 25 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты