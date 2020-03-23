В отношении жителя Кокшетау начали уголовное дело за отказ от карантина

71-летний местный житель прибыл из города Нур-Султан, куда прилетел авиарейсом "Минск – Нур-Султан".

Акмолинские полицейские начали уголовное дело за отказ жителя Кокшетау от госпитализации на карантин, сообщает zakon.kz.

Как установили стражи порядка, 19 марта 2020 года 71-летний местный житель прибыл из г. Нур-Султан, куда прилетел авиарейсом "Минск – Нур-Султан", при этом от обязательной госпитализации на карантин, пенсионер отказался и, пренебрегая, установленными требованиями, вернулся домой в Кокшетау.

Для проведения медицинского осмотра, по месту проживания акмолинца, были направлены сотрудники СЭС и станции "скорой помощи", но мужчина отказался открыть дверь медицинским работникам, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Акмолинской области.

О данном факте медики незамедлительно оповестили Управление полиции города Кокшетау и другие компетентные органы. Сотрудниками ЧС дверь квартиры была вскрыта, а пенсионер принудительно доставлен в лечебное учреждение на карантин, где у него взяты необходимые анализы и направлены для исследования в вирусологическую лабораторию.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст. 304 ч.1 УК РК (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов)

Стражи порядка просят граждан соблюдать установленные меры безопасности: избегать скопления людей, использовать защитные маски, соблюдать личную гигиену, а в случае ухудшения самочувствия и появления высокой температуры, незамедлительно сообщать в лечебные учреждения.

Также полицейские предупреждают, что в отношении граждан, не соблюдающих условия чрезвычайного положения и подвергающих опасности здоровье населения, будут применяться соответствующие меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

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