Они стоят по 56 тенге.

В Нур-Султан привезли более 300 тысяч масок. Купить их можно по 56 тенге, передает zakon.kz.

Сегодня, 23 марта, в столицу дополнительно завезли более 300 тысяч медицинских масок, сообщает акимат Нур-Султана. Власти столицы совместно с СК "Фармация" на проработал вопрос с дистрибьюторами по поставке масок и антисептиков.

Эти маски можно купить по 56 тенге в аптеках по следующим адресам:

ТРЦ "Хан Шатыр" "Азия парк", БЦ "Москва", ЖК "Хайвилл", "Нурсая", "13 магистраль", "7Я", поликлиника №10, Лазурный квартал, ТРЦ "Аружан", ЖК "Проминат Экспо", Триумфальная арка, ЖК "Экспо Плаза", Бараева, ЖК Сармат-1, ЖК Достар -3, Империал, Иманбаева 8, поликлиники №6, ЖК "7 континент", ЖК "Визит", БЦ "Кайнар", Туран 55, Магнум (ш.Алаш 23/1) и т.д.

В аптеках в одни руки выдают не более пяти масок.

На прошлой неделе в столицу завезли более 450 тысяч масок.

В Казахстане на утро 23 марта зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусом. Из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 25 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай.

Города Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин, чтобы не распространить вирус на всю территорию страны. После того, как в РК был обнаружен коронавирус, в аптеках наблюдалась нехватка масок и антисептиков.

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