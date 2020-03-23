На сегодняшний день в стране подтверждены 61 случая регистрации коронавируса.

Еще один случай заражения коронавирусом выявили в Алматы, передает zakon.kz.

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 61 случай регистрации коронавируса, из них Нур-Султан – 31 случай, Алматы – 26 случаев, Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава.

Алматы и Нур-Султан 19 марта закрыли на карантин, чтобы не распространять новый вирус по всей стране. В этих городах выставили блокпосты, где круглосуточно дежурят санитарные врачи. Они измеряют температуру въезжающим и выезжающим гражданам.

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