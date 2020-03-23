Казахстанские артисты будут давать концерты в режиме онлайн

Проект позволит сделать казахстанское музыкальное искусство страны общедоступным для всех слоев и регионов страны.

В условиях объявленной пандемии казахстанские учреждения культуры и спорта стремительно осваивают онлайн-пространство, сообщает zakon.kz.

Временные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий.

Учитывая что, на карантине население стало более активно использовать социальные сети, Министерство культуры и спорта РК совместно АО "Казахтелеком" запускают новый проект "Звезда на карантине" в формате Live. Проект позволит сделать казахстанское музыкальное искусство страны общедоступным для всех слоев и регионов страны, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и спорта РК.

Совсем скоро казахстанские артисты в режиме онлайн будут транслировать свои выступления через все популярные соцсети.

Онлайн-концерты будут транслироваться через YouTube канал АО "Казахтелеком" - telecomkz. Кроме того, они будут дублироваться на страницах Facebook Министерства культуры и спорта РК и на YouTube канале Казахконцерта – @qazaqconcert.

Онлайн-концерты придутся по вкусу всем зрителям: любителям фольклорной музыки, эстрадного направления, классического репертуара, инструментальной музыки. Во время выступлений зрителям представиться отличная возможность еще и побеседовать с артистами. Концерты будут в проводиться абсолютно бесплатно в открытом доступе, - говорится в сообщении.

Как сообщили организаторы, первый онлайн-концерт проекта "Звезда на карантине" состоится уже сегодня 23 марта в 21:00 часов в прямом эфире YouTube канала telecomkz. В этот вечер в домашней обстановке зрители смогут услышать мелодичные, душевные и всеми любимые песни в исполнении известного певца и композитора Жубаныша Жексенулы.

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