Казахстанские артисты представили культуру страны на Гала-концерте в Москве
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин посетили Гала-концерт мастеров искусств Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, праздничное мероприятие состоялось в Государственном академическом Большом театре в рамках Дней культуры Республики Казахстан в Российской Федерации.
Фото: Акорда
На сцене выступили известные артисты, а также ведущие творческие коллективы, представившие лучшие образцы казахского музыкального и хореографического искусства.
Фото: Акорда
Концерт наглядно продемонстрировал богатство культурных традиций Казахстана и способствовал укреплению духовного диалога между двумя странами.
Фото: Акорда
Ранее был опубликован список документов, подписанных по итогам переговоров Токаева и Путина.
