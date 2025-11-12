Казахстанские артисты представили культуру страны на Гала-концерте в Москве

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин посетили Гала-концерт мастеров искусств Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, праздничное мероприятие состоялось в Государственном академическом Большом театре в рамках Дней культуры Республики Казахстан в Российской Федерации.

Фото: Акорда

На сцене выступили известные артисты, а также ведущие творческие коллективы, представившие лучшие образцы казахского музыкального и хореографического искусства.

Фото: Акорда

Концерт наглядно продемонстрировал богатство культурных традиций Казахстана и способствовал укреплению духовного диалога между двумя странами.

Фото: Акорда

Ранее был опубликован список документов, подписанных по итогам переговоров Токаева и Путина.