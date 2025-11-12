#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Казахстанские артисты представили культуру страны на Гала-концерте в Москве

встреча Токаева и Путина, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 23:10 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин посетили Гала-концерт мастеров искусств Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, праздничное мероприятие состоялось в Государственном академическом Большом театре в рамках Дней культуры Республики Казахстан в Российской Федерации.

Фото: Акорда

На сцене выступили известные артисты, а также ведущие творческие коллективы, представившие лучшие образцы казахского музыкального и хореографического искусства.

Фото: Акорда

Концерт наглядно продемонстрировал богатство культурных традиций Казахстана и способствовал укреплению духовного диалога между двумя странами.

Фото: Акорда

Ранее был опубликован список документов, подписанных по итогам переговоров Токаева и Путина.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
