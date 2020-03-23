Запущено приложение Covid19live.kz

Новое казахстанское приложение поможет быстрее выявлять инфицированных коронавирусом.

О возможностях приложения по мониторингу и оповещению распространения коронавируса в Казахстане рассказал руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев, сообщает zakon.kz.

Новое казахстанское приложение поможет быстрее выявлять инфицированных коронавирусом. Как отметил спикер, каждый гражданин может посетить сайт Covid19live.kz и ознакомиться с уже нанесенной на карату обстановкой: точки очагов инфекции; пути распространения вируса; контакты с зараженными лицами и много другой полезной информации.

Карта покажет количество носителей вируса и изолированных людей на карантин. В режиме онлайн мы следим за ростом возникновения очагов, количеством инфицированных не только в Алматы, но в стране и других государствах по всему миру, - сообщил Б. Конирбаев.

Covid19live.kz также содержит две важнейшие функции для обратной связи от граждан страны:

1. "Я инфицирован": пользователь, у которого обнаружен COVID-19, может отметить людей, с которыми контактировал и потенциально мог заразить, а также места, которые посещал, будучи инфицированным;

2. "Я контактировал с инфицированным": пользователь может оставить отзыв, если летел тем же рейсом что и зараженный, либо уверен, что кто-то из его круга общения. (Врачебная тайна сохраняется!)

Так же сайт дает возможность узнать контакты руководителей всех задействованных для борьбы с болезнью структурных подразделений городского акимата. Проектанты сайта предусмотрели и внедрили возможность сбора и анализа всей полезной информации по коронавирусу – от сколько раз в день, чем и зачем мыть руки, определения симптоматики начала заболевания, до единого окна с контактами оперативных центров и адресами больниц.

Мы ведем мониторинг ситуации карантина в режиме реального времени 24 часа в сутки. На платформе "Сергек" мы отслеживаем каждого гражданина, прибывшего в эти дни в город, его перемещения и контакты, - заявил руководитель управления цифровизации.

Сервис Covid19live.kz разработан программистами проекта VLife компании VILED при поддержке Министерства здравоохранения РК, акимата г. Алматы, медицинской компании "Медикер Алатау" и безвозмездно передан в пользование казахстанцам.

Напомним, если вы почувствовали недомогание или хотите проконсультироваться о коронавирусе, звоните по тел.1406; получить справку о том, что происходит в городе, сообщить о выявленных вами нарушениях режима карантина, получить помощь психолога – тел 1308.

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