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С 6 апреля казахстанские школьники будут учиться дистанционно

Также для школьников организуют дополнительные видеоуроки на отечественных телеканалах.

Фото : Global Look Press23 марта 2020, 16:54

С 6 апреля казахстанские школьники будут учиться дистанционно. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

"С 6 апреля школы Казахстана перейдут на дистанционное обучение. Сейчас министерство образования и науки Республики Казахстан разрабатывает механизмы его осуществления. В скором времени получат родители всю необходимую информацию", - сообщил глава МИОР.

По его словам, дополнительные видеоуроки для школьников будут запущены на телеканалах "Балапан" и "Ел арна".

Но, это не основная, а дополнительная мера. Эти уроки подготовит министерство образования и науки, - уточнил Даурен Абаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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