Столичные школьники вновь будут учиться дистанционно
Фото: Zakon.kz
Школьников Астаны временно переводят на дистанционную систему обучения из-за непогоды в регионе, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявили в Управлении образования города.
"В связи с ухудшением погодных условий 15 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.
Отметим, что "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 15 января. По прогнозам синоптиков, большая часть республики будет подвержена ветру и метели.
Ранее из-за ухудшения погодных условий в Астане учеников 0-9 классов первой смены 12 января 2024 года уже отправляли на дистанционку.
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