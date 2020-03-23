Казахстанцы получат отсрочку по ипотечным платежам на три месяца

Предоставление отсрочки будет рассматриваться государственными операторами в индивидуальном порядке посредством обращения заявителем через дистанционные каналы связи.

АО "НУХ "Байтерек" реализует поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева и окажет поддержку казахстанцам в период чрезвычайного положения в Казахстане. Так, дочерние организации жилищного блока Холдинга (Жилстройсбербанк, Казахстанская ипотечная компания, Байтерек девелопмент) предоставляют отсрочки по займам физических и юридических лиц в рамках государственных и собственных программ на период действия ЧП.

В соответствии с поручениями Главы государства, озвученными на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению 23 марта текущего года, для физических и юридических лиц, которые испытывают временные финансовые трудности, дочерними организациями жилищного блока Холдинга принято решение предоставить на ближайшие 3 месяца (апрель-июнь) отсрочку по платежам, включая сумму основного долга и вознаграждения, по всем сделкам аренды с выкупом/купли-продажи (в том числе в рассрочку) объектов жилой и нежилой недвижимости, без начисления штрафов и пеней.

Предоставление отсрочки будет рассматриваться государственными операторами в индивидуальном порядке посредством обращения заявителем через дистанционные каналы связи (личный кабинет, telegram-боты, официальные сайты).

По всем вопросам просим обращаться в call-центры:

Жилстройсбербанк: 300

Казахстанская ипотечная компания: +7 800 080 44 48

Байтерек девелопмент: +7 7172 79 65 60, +7 800 080 01 01

Справочно:

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Ключевой институт Правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда. В Холдинг входят: АО "Банк Развития Казахстана", АО "Инвестиционный фонд Казахстана", АО "Жилстройсбербанк Казахстана", АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания", АО "ЭСК "KazakhExport", АО "ФРП "Даму", АО "QazTech Ventures", АО "Фонд гарантирования жилищного строительства", АО "Казына Капитал Менеджмент", АО "Байтерек девелопмент", ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund".

Пресс-служба АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

8 (7172) 919205

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baiterek.gov.kz@gmail.com

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