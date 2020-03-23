Появились подробности о заболевшей коронавирусом в Алматы

По прибытию в Алматы пациентка была сразу изолирована на карантин, где у нее были взяты анализы на COVID-19. Сегодня диагноз подтвердился.

Это женщина 1975 года рождения, прилетела из Египта в Алматы 23 марта 2020 года в 01:00 час, то есть сегодня ночью, сообщает zakon.kz.

По прибытию в Алматы пациентка была сразу изолирована на карантин, где у нее были взяты анализы на COVID-19. Сегодня диагноз подтвердился.

Относительно двух, прежде выявленных, пациентов, сообщаем, что они не заразились, находясь на карантине, как преподнесли об этом некоторые СМИ, - говорится в сообщении акимата.

Один из них находился в тесном контакте с ранее выявленным пациентом, который прибыл рейсом Москва - Алматы. В связи с этим пациент был изолирован на 14-дневный карантин. Вчера у него выявили положительный результат.

Второй прилетел рейсом Минск - Алматы, а именно с тем пассажиром, который ранее прилетел рейсом из Парижа, транзитом через Минск в Алматы и у которого был выявлен положительный результат. В тот же день все пассажиры этого лайнера были изолированы на карантин. И вчера у него также выявлен положительный результат.

Таким образом, эти пациенты получили заболевание в результате контакта во время авиаперелетов с ранее выявленными заболевшими.

В целом, в Городских клинических инфекционных больницах города на лечении находятся в настоящий момент 26 пациентов.

Состояние как сообщалось ранее: у двоих также средней степени тяжести у остальных - удовлетворительное.

На сегодня в провизорных госпиталях на карантине находятся 660 граждан, на объектах на карантинизации дополнительно находятся 778 человек, на домашнем карантине 1472 человек.

У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет.

Обращаем внимание, что в провизорных госпиталях находятся лица, контактировавшие с заболевшими и прибывшие из стран категории 1А. При этом они находятся в изоляции, исключающей возможность заражения друг друга. Им обеспечен индивидуальный уход и питание, без необходимости пользоваться столовой, - отметили в пресс-службе акимата.

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