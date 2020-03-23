В Алматы из-за карантина снизился уровень преступности
За сутки в городе зарегистрировано 57 преступлений.
Фото : Пресс-служба ДП Карагандинской области23 марта 2020, 18:02
В Алматы стабильная криминогенная обстановка. Наблюдается устойчивая тенденция к снижению преступности в городе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.
За сутки в городе зарегистрировано 57 преступлений, из которых по горячим следам раскрыто 32, что на 39,4% меньше регистрации по сравнению с ситуацией на на 16 марта.
Необходимо отметить, что количество зарегистрированных краж чужого имущества снизилась на 47,7%. Также значительно сократилось количество преступлений, совершаемых на улицах и общественных местах на 38,9%.
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