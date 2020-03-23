Какие правонарушения совершены в Казахстане с момента распространения коронавируса?

От рассылки фэйковых сообщений до отказа от карантина.

По данным Министерства внутренних дел, 26 уголовных преступлений связано с распространением заведомо ложной информации. Досудебные расследования были начаты по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Такие сообщения сеют в обществе необоснованную панику и страх. Их выявляют в ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров, а авторов и распространителей таких сообщений полицейские сразу устанавливают и в дальнейшем привлекают к ответственности.

По четыре таких факта зарегистрированы в Алматинской, Карагандинской и Кызылординской областях. По три – в Костанайской и Туркестанской областях. В Актюбинской, Акмолинской, Атырауской и Западно-Казахстанской, Мангистауской областях и в Шымкенте – по одному.

За распространение недостоверной информации, в зависимости от тяжести последствий, предусмотрено наказание - от штрафа в размере 1000 МРП до лишения свободы сроком на 7 лет.

Еще по четырем фактам полицейскими ведутся досудебные расследования по статье 304 Уголовного кодекса РК – Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или заражение людей.

В Туркестанской области к уголовной ответственности привлекается местный житель, который сбежал из больницы, куда был доставлен в больницу и помещен на карантин.

В городе Нур-Султан женщина с подтвержденным результатом COVID-19 отказалась предоставить информацию о близких контактах.

Еще один факт зарегистрирован 21 марта в Кокшетау, где прибывший из Минска гражданин отказывался проходить карантинные процедуры.

За совершение таких преступлений предусмотрено наказание - от штрафа в размере 2000 МРП до лишения свободы на срок до 10 лет.

За нарушения режима чрезвычайного положения (статья 476 Кодекса об административных правонарушениях РК) задержаны 218 человек. 113 из них привлечены к административной ответственности, 10 – арестованы, 91 – оштрафованы, 12 – предупреждены. Материалы в отношении 105 нарушителей направлены в суд.

Наибольшее количество нарушений режима чрезвычайного положения в Туркестанской области - 26, Павлодарской области - 21, в Нур-Султане – 18, в Шымкенте и Актюбинской области – по 17.

В городе Кокшетау к ответственности привлечен руководитель ресторана за проведение банкета с участием более 100 человек.

Нарушения режима карантина пресечены полицейскими города Нур-Султан, где заведения продолжали работать после 22:00 ч.

Кроме того, в ходе рейдовых и оперативных мероприятий в столице пресечены факты организации незаконного пошива масок и изготовления антисептических средств. Пользуясь спросом на эти изделия, нарушители предлагали жителям приобрести их по завышенным ценам. В общей сложности изъято 3700 медицинских масок и 4892 литра дезинфицирующих средств. За занятие предпринимательской деятельностью без регистрации и разрешительных документов к административной и уголовной ответственности привлечены 6 человек.

В Алматинской области местный житель пытался продать 500 000 медицинских масок. Полицейские пресекли незаконную деятельность, предотвратив, таким образом, возможный искусственный дефицит и спекулятивный рост цен.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан призывает граждан соблюдать законы, доверять официальным источникам информации и помнить, что любое правонарушение влечет ответственность.

В соответствии с требованиями подпункта 9 статьи 57 КоАП РК, совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах, признается обстоятельством, отягчающим ответственность за административные правонарушения.

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