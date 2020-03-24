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У Петросяна и его 31-летней супруги родился ребенок - СМИ

Пол малыша скрывают.

Фото : spletnik.ru24 марта 2020, 00:00

Российские СМИ сообщили, что 74-летний Евгений Петросян и его 31-летняя супруга Татьяна Брухунова стали родителями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Starhit.

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Для Петросяна уже второй ребенок, для Брухуновой – первый. В декабре 2019 года СМИ сообщили, что Петросян и Брухунова тайно поженились. Сейчас же пара обзавелась ребенком. Пол малыша скрывают.

Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства, - сообщил источник.

Однако официального подтверждения этой информации нет. Сам Евгений Ваганыч не раз отвергал данные о своем новом браке, который он якобы заключил сразу после скандального развода с коллегой по цеху, артисткой Еленой Степаненко.

Вероятно, звезды действительно находятся в ОАЭ – Брухунова и Петросян публикуют в своих аккаунтах в Instagram фото и видео с курорта с 11 марта.


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