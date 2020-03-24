За нарушение режима ЧП арестован житель Нур-Султана

Граждан убедительно просят неукоснительно соблюдать требования режима чрезвычайного положения.

23 марта текущего года столичным судом к административной ответственности привлечен правонарушитель, помогавший незаконно пресекать блокпост, сообщает zakon.kz.

По п.1 ст.476 КоАП РК и ему назначено административное взыскание в виде ареста на 15 суток.

Судом установлено, что правонарушитель оказывал услуги в незаконном пересечении границы города Нур-Султана в районе блокпоста в поселке Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области, нарушая действующий в стране режим чрезвычайного положения.

Граждан убедительно просят неукоснительно соблюдать требования режима чрезвычайного положения.

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