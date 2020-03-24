Французские ученые успешно испытали лекарство против коронавируса

Результаты дают большую надежду в борьбе с вирусом, однако нужны дополнительные исследования.

Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее исследование специалистов направлено на публикацию в International Journal of Antimicrobial Agents.

В исследовании принимали участие 36 взрослых пациентов с разной выраженностью симптомов COVID-19. Из них 16 человек отказались принимать новые препараты и продолжили, как и раньше, получать симптоматическое лечение вкупе с антибиотиками. Эти люди составили контрольную группу. Другие 14 пациентов в течение 10 дней принимали по 200 мг сульфата гидроксихлорина 3 раза в день. А еще 6 человек вместе с ним получали первые два дня по 500 миллиграммов азитромицина в день, а затем, в течение еще четырех дней, — по 250 миллиграммов.

В результате такого лечения уже на пятый день пациенты, принимающие комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина, выздоровели (проверка не выявила SARS-CoV-2). Также на девятый день вылечилась одна из пациенток контрольной группы, до седьмого дня включительно не принимавшая азитромицин.

Ученые провели первые клинические исследования эффективности применения гидроксихлорохина отдельно и в сочетании с антибиотиком азитромицином для лечения от вызываемого коронавирусом недуга. Пациенты в тестовой группе полностью вылечились за пять дней.

Специалисты отметили, что эти результаты дают большую надежду в борьбе с коронавирусом, однако нужны дополнительные исследования.

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