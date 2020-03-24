Стали известны результаты теста Меркель на коронавирус
По предварительным данным, коронавируса у нее нет, но точно это установит только повторный тест.
Фото : Realitatea.net24 марта 2020, 00:41
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится в карантине с вечера воскресенья, сдала тест на коронавирус, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Первый тест показал отрицательный результат. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Tagesspiegel.
По его словам, в ближайшие дни будут сделаны новые тесты.
Он добавил, что в адрес канцлера поступают "многочисленные пожелания о здоровье", Меркель "очень рада этому".
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