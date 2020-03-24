Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время суда

Судебный процесс по кой-ташским событиям, во время которых пострадали более сотни человек, и один спецназовец был убит, начался 23 марта.

Судебное заседание по прошлогодним августовским событиям в Кыргызстане перенесено на 30 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Судебное заседание пришлось отложить в связи с тем, что экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву стало плохо. По предварительным данным, у него вновь возникли проблемы с давлением.

Суд начался утром. Когда заседание прервалось на обеденный перерыв, Атамбаева увели конвоиры. Они сказали, что ему стало плохо. Он жалуется на давление, - сказал его адвокат Замир Жоошев.

Также адвокат Атамбаева уже предоставил суду акт медико-санитарной службы СИЗО ГКНБ о том, что состояние его подзащитного ухудшилось.

Судебный процесс по кой-ташским событиям, во время которых пострадали более сотни человек, и один спецназовец был убит, начался 23 марта. Фигуранты дела, в числе которых сам экс-глава государства, депутаты парламента и другие сторонники бывшего президента, обвиняются в захвате заложников, убийстве, организации массовых беспорядков и так далее.

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