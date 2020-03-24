В МВФ предупредили, что наступает рецессия хуже 2009 года

Около 80 стран просят помощи МВФ.

В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Она сообщила об этом в понедельник по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.

Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году, — сказала Георгиева.

Георгиева отметила, что влияние на экономику со стороны Covid-19 есть и будет серьезным, но чем быстрее вирус будет остановлен, тем быстрее и мощнее будет восстановление.

Мы решительно поддерживаем экстренные финансовые меры, которые многие государства уже предприняли для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших сотрудников и компаний. Мы приветствуем шаги крупнейших ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. Эти меры отвечают интересам не только каждой страны, но и мировой экономики в целом, - сказала она.

При этом глава МВФ заявила, что государства с развитой экономикой, как правило, находятся в лучшем положении, чтобы реагировать на кризис. В то же время развивающиеся страны и государства с низким уровнем доходов сталкиваются с серьезными проблемами.

Георгиева сообщила, что около 80 стран просят помощи МВФ.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!