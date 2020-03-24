В Великобритании введен карантин

Как минимум на три недели.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении в королевстве карантина, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Для всех нас пришло время начать делать больше. Сегодня вечером я даю британскому народу очень простое указание - вы должны оставаться дома. Это главное, что мы должны сделать, чтобы остановить распространение болезни между домохозяйствами. Поэтому людям будет разрешено покидать свои дома лишь по весьма ограниченному числу поводов, - сообщил Джонсон.

При этом Джонсон подчеркнул, что поездка на работу возможна только при крайней необходимости.

Глава правительства Британии также объявил об отмене всех социальных мероприятий, включая свадьбы и крещения. Будут закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения.

По состояния на 24 марта в Великобритании зафиксировано 6 650 заболевших коронавирусом и 335 смертей.

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