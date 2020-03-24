Цена на нефть Brent поднялась на 3%
И составила 27,93 долларов за баррель.
Фото : Pixabay24 марта 2020, 07:44
Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 3,3% после торгов на лондонской бирже, передает zakon.kz.
По состоянию на 7:00 (Нур-Султан), цена на нефть Brent составила 27,93 за баррель.
В свою очередь, нефть WTI прибавила в цене 3,5% — $24,17 за баррель.
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