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Цена на нефть Brent поднялась на 3%

И составила 27,93 долларов за баррель.

Фото : Pixabay24 марта 2020, 07:44

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 3,3% после торгов на лондонской бирже, передает zakon.kz.

По состоянию на 7:00 (Нур-Султан), цена на нефть Brent составила 27,93 за баррель.

В свою очередь, нефть WTI прибавила в цене 3,5% — $24,17 за баррель.


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