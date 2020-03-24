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Мужчина облизывал поручни в метро и был задержан

Также он облизывал автоматы по продаже билетов.

Фото : Pixabay24 марта 2020, 08:11

В Мюнхене задержали 33-летнего мужчину по подозрению в намеренном распространении коронавирусной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Предполагаемый злоумышленник облизал в метро баварской столицы автоматы по продаже билетов, стационарные поручни и движущиеся поручни эскалатора, сообщила мюнхенская полиция в понедельник, 23 марта.

Свои действия задержанный снимал на видео, которое он затем распространил в соцсетях.

Кроме того, он утверждает, что заражен коронавирусом COVID-19, говорится далее в заявлении.

Личность задержанного была установлена на основании жалобы. В его отношении ведется расследование по подозрению в нанесении опасного вреда здоровью.В настоящее время выясняется, действительно ли он заражен коронавирусом, вызывающим пневмонию COVID-19.


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