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В Нур-Султане выявили еще два случая заражения коронавирусом

На сегодняшний день в стране подтверждено 64 случая регистрации коронавируса.

Фото : zakon.kz24 марта 2020, 08:17

В Казахстане зарегистрировано еще два случая заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

На 08.10 часа 24 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в г. Нур-Султан. На сегодняшний день в стране подтверждено 64 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 34 случай, г. Алматы – 26 случаев, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава РК.

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