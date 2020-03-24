В Нур-Султане выявили еще два случая заражения коронавирусом
На сегодняшний день в стране подтверждено 64 случая регистрации коронавируса.
Фото : zakon.kz24 марта 2020, 08:17
В Казахстане зарегистрировано еще два случая заражения коронавирусом, передает zakon.kz.
На 08.10 часа 24 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в г. Нур-Султан. На сегодняшний день в стране подтверждено 64 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 34 случай, г. Алматы – 26 случаев, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава РК.
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