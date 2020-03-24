Холдинг «Байтерек» предоставил заемщикам трехмесячную отсрочку платежей

Фонд «Даму» перешел на упрощенный процесс рассмотрения, согласования изменений, связанных с реструктуризацией кредитов и готов принимать единовременные решения по внесению изменений в действующие условия финансирования проектов в рамках государственных программ по инструментам субсидирования и гарантирования.

АО «НУХ «Байтерек» усилил поддержку предпринимателям в период действия чрезвычайного положения в Казахстане.

Так, в соответствии с поручением Главы государства, данном на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению в РК 23 марта 2020 года, дочерняя организация Холдинга - АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» продолжает оказывать в полном объеме все меры государственной поддержки.

Банки второго уровня, лизинговые компании и микрофинансовые организации предоставят заемщикам на ближайшие три месяца отсрочки по платежам сумм основного долга и вознаграждения. Такая поддержка будет оказана заемщикам, получившим ее в рамках государственных программ льготного кредитования, таких как «Еңбек», программы поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму Өндіріс», региональных программ, реализуемых Фондом «Даму» совместно с акиматами.

Кроме того, Фонд «Даму» перешел на упрощенный процесс рассмотрения, согласования изменений, связанных с реструктуризацией кредитов и готов принимать единовременные решения по внесению изменений в действующие условия финансирования проектов в рамках государственных программ по инструментам субсидирования и гарантирования.

Отметим, что предоставление льготного периода будет рассматриваться банками, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми организациями в индивидуальном порядке. Фонд готов предоставить консультации в режиме online на сайтах www.damu.kz, www.online.damu.kz или позвонив в единый call-center 1408 (звонок бесплатный). Также, предприниматели могут направлять свои заявки на получение госуслуг, изменение условий по госпрограммам в online-режиме через порталы egov.kz и online.damu.kz.

Также другая дочерняя организация Холдинга - АО «Инвестиционный фонд Казахстана» останавливает начисление арендной платы для МСБ. В частности, начиная с 20 марта 2020 года, на период действия чрезвычайного положения и карантина в Казахстане, ИФК произведет остановку начисления арендных платежей по объектам недвижимости для субъектов малого и среднего бизнеса, путем отсрочки на 3 месяца, без начисления штрафов и пени.

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