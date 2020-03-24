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Названы самые опасные продукты для сердца

Отказ от красного мяса, полуфабрикатов, энергетиков и алкоголя сведет к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото : Pixabay24 марта 2020, 10:23

Чтобы свести к минимуму развитие сердечно-сосудистых заболеваний необходимо отказаться от особенно вредной пищи, сообщает zakon.kz со ссылкой на La Vanguardia.

По словам испанского кардиолога Пабло Канепа, людям, следящим за здоровьем, важно ежедневно уделять физической активности 45 минут, отказаться от вредных привычек и сделать выбор в пользу средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами, орехами, бобовыми, рыбой и оливковым маслом, но ограничивающей употребление мяса.

Канепа подчеркнул, что особенно опасным для сердца является красное мясо.

Этот продукт содержит много насыщенных жиров, потребление которых стоит ограничивать, отдавая предпочтение моно- и полиненасыщенным жирам. Их источником являются орехи, оливковое масло первого отжима, семечки, авокадо, некоторые виды рыбы.

Кардиолог посоветовал включить в меню диетические виды мяса, например, курятину.


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