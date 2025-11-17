#АЭС в Казахстане
Советы

Названы продукты, которые могут спровоцировать рак кишечника

полуфабрикаты и замороженная рыба, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 20:34 Фото: freepik
Употребление красного мяса и полуфабрикатов может повысить риск развития рака кишечника, сообщает Zakon.kz.

Существует несколько факторов, повышающих риск развития рака кишечника, или колоректального рака. Одним из ключевых является питание, предупреждает британское издание The Mirror.

"Питание играет важную роль в развитии рака кишечника. Употребление красного мяса и полуфабрикатов увеличивает вероятность заболевания", – отмечают эксперты.

По данным издания, рак кишечника занимает четвертое место по распространенности в Великобритании. При этом болезнь все чаще выявляется у молодых людей: с 1995 года доля пациентов младше 55 лет выросла вдвое и достигла 20%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы сообщали, как безопасно есть клубнику.

Асель Аукешева
