Швейный цех Театра для детей и юношества имени Сац отдает в дар больницам маски

2020 год объявлен в Казахстане годом волонтера- это время добрых дел.

Швейный цех Государственного Академического русского театра для детей и юношества Казахстана им. Н. Сац в связи с пандемией коронавируса и объявленным в стране карантином начал изготовление защитных масок для передачи их в дар детским учреждениям и больницам, передает zakon.kz.

С пожеланием здоровья и благополучия первая партия масок была передана в Алматинский онкологический центр, расположенный в Турксибском районе Алматы.

Как известно, 2020 год объявлен в Казахстане годом волонтера-это время добрых дел, время, когда каждый из нас должен проявить чувство патриотизма и внести свой посильный труд на благо общества. В этот непростой для всех нас период мы желаем вам здоровья и благополучия и призываем к позитивному настрою и единению. Уверены, что вместе мы преодолеем все трудности. С уважением и заботой о вашем здоровье коллектив театра. С нетерпением ждем новых встреч, - сообщили в Театре.

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