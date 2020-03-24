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Казахстанских детей эвакуировали из Кыргызстана

Силами военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил Казахстана 21 человек, 10 из которых – дети с диагнозом ДЦП, возвращены на родину.

Фото : -24 марта 2020, 13:43

В целях обеспечения безопасности здоровья граждан Казахстана Министерством обороны совместно с Министерством иностранных дел РК и при содействии кыргызстанской стороны на Родину были эвакуированы казахстанцы, до настоящего времени находившихся в Кыргызстане, передает zakon.kz.

Эвакуация была осуществлена в соответствии с указанием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в связи с распространением коронавируса.

Силами военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил Казахстана 21 человек, 10 из которых – дети с диагнозом ДЦП, возвращены на родину. Эвакуированные находились в Кыргызстане на лечении, но не успели вернуться. Главная задача государства оказывать максимальную помощь нашим гражданам, оказавшихся в затруднительном положении. Эти дети с особым диагнозом нуждались в специальной транспортировке.

Следует отметить, что среди возвращенных на Родину нет зараженных коронавирусной инфекцией. Состояние их здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Все прибывшие пройдут соответствующее медицинское обследование и будут помещены в карантин с соблюдением требований инфекционного контроля.

Родственники и близкие прибывших граждан оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода.

Кроме того, по прибытию в аэропорт г.Атырау проведена санитарная обработка военного самолета.


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