На карантине оказался каждый пятый житель Земли

Журналисты называют начавшуюся неделю критически важной для всего мира.

Приблизительно каждый пятый человек во всем мире подвергся социальной изоляции из-за нового коронавируса. Это примерно 20% жителей планеты или 1,7 млрд человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Британия одной из последних ввела серьезные ограничения в стране в связи с пандемией коронавируса. В США попали под социальную изоляцию около 40% населения. В то же время Китай, откуда началось распространение болезни, с 25 марта отменит ограничения на перемещения в эпицентре распространения COVID-19 — провинции Хубэй. 8 апреля отменят карантин в столице провинции городе Ухань.

Журналисты называют начавшуюся неделю критически важной для всего мира.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении всеобщего карантина в стране. Британцам разрешат выходить на улицу только по нескольким поводам. К ним относятся покупка товаров первой необходимости, занятия спортом раз в день, медицинские нужды и поездка на работу. Также в стране вводится запрет на собрания группами более двух человек.

По последним данным, число скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 587, общее число случаев заражения составило 383 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, чтобы достигнуть порога в первые 100 тысяч случаев COVID-19 потребовалось 67 дней. При этом для последних 100 тысяч случаев понадобилось всего четыре дня.

Всего в мире зафиксировано более 378 тысяч случаев заболевания. Более 16,5 тысячи человек с коронавирусом умерли, вылечилась почти 101 тысяча человек.

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