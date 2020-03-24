Какие меры поддержки заемщиков приняты регулятором

Финансовый регулятор сделал для заемщиков многое, и даже больше, чем допустимо законом. Теперь дело за банками.

Государство наконец приступило к реализации объявленных ранее мер поддержки заемщиков в условиях чрезвычайного положения.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка издало Постановление “О мерах поддержки населения и субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения” от 22 марта 2020 года № 17.

О каких мерах идет речь?

Не начисляется вознаграждение по займам физлиц, по которым просрочка платежа превышает 90 календарных дней. Это не касается займов, которые на момент заключения договора банковского займа были полностью обеспечены залогом имуществом, подлежащего регистрации, или залогом денег. Нужно учесть, что:

● под просроченным платежом понимается просроченный платеж по основному долгу и (или) вознаграждению;

● не имеет значения, 91-ый день просрочки выпал в период до введения чрезвычайного положения (то есть до 16 марта 2020 года) или в период его действия. К примеру, если к 16 марта 2020 года должник уже был на просрочке свыше 90 дней, то начисление вознаграждения приостанавливается с 16 марта 2020 года. Равным образом приостанавливается начисление в случае, если просрочка образовалась до 16 марта 2020 года, но 91-ый день просрочки выпал в период действия чрезвычайного положения;

● начисление вознаграждения приостанавливается банками в одностороннем порядке без необходимости подачи заявления со стороны заемщика и составления двусторонних соглашений;

● начисление вознаграждения приостанавливается независимо от причины образования просрочки (вследствие введения чрезвычайного положения или по другим обстоятельствам);

● начисление вознаграждения приостанавливается только на период чрезвычайного положения. После его отмены начисление вознаграждения возобновится;

● если банковский заем был обеспечен залогом недвижимого имущества и (или) залогом денег и на момент заключения договора он полностью обеспечивал основной долг по займу, то правило о приостановлении вознаграждения не применяется; начисление должно продолжиться.

Не начисляются штрафы и пени по займам физических лиц. Нужно учесть, что:

● начисление штрафов и пени приостанавливается банками в одностороннем порядке без необходимости подачи заявления со стороны заемщика и составления двусторонних соглашений;

● начисление вознаграждения приостанавливается независимо от причины образования просрочки (вследствие введения чрезвычайного положения или по другим обстоятельствам);

● начисление штрафов и пени приостанавливается только на период чрезвычайного положения. После его отмены начисление возобновится.

Начисление штрафов и пени может быть приостановлено по займам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом следующего:

● по юридическим лицам начисление приостанавливается, если финансовое состояние ухудшилось в результате введения чрезвычайного положения (по индивидуальным предпринимателям такого требования нет);

● решение о приостановлении начисления принимаются банками в индивидуальном порядке на основании заявления заемщика;

● заявление может быть подано в банк, в том числе по электронной почте, посредством онлайн-системы “банк-клиент”, интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи;

● банки вправе запрашивать дополнительные документы в целях подтверждения ухудшения финансового состояния заемщика в результате введения чрезвычайного положения;

● банки могут отказать в удовлетворении заявления;

● о результатах рассмотрения банк доводит до заемщика;

● в случае удовлетворения заявления начисление штрафов и пени приостанавливается только на период чрезвычайного положения. После его отмены начисление возобновится.

Индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства может быть предоставлена отсрочка по платежам по займу (основному долгу и (или) вознаграждению) на срок до 90 календарных дней с учетом следующего:

● отсрочка может предоставляться, если финансовое состояние ухудшилось в результате введения чрезвычайного положения;

● отсрочка может быть предоставлена даже по займам, по которым нет просрочки, но по которым у заемщиков ухудшилось финансовое состояние;

● решение о приостановлении начисления принимаются банками в индивидуальном порядке на основании заявления заемщика;

● заявление может быть подано в банк, в том числе по электронной почте, посредством онлайн-системы “банк-клиент”, интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи;

● банки вправе запрашивать дополнительные документы в целях подтверждения ухудшения финансового состояния заемщика в результате введения чрезвычайного положения;

● банки могут отказать в удовлетворении заявления;

● о результатах рассмотрения банк доводит до заемщика.

Дополнительные условия поддержки заемщикам - физическим лицам могут быть по их заявлению, в том числе в виде отсрочки платежей вследствие потери места работы, других источников дохода, иных финансовых затруднениях (по договорам, заключенным до 18 марта 2020 года). Порядок рассмотрения таких заявлений аналогичен вышеописанному порядку.

Все вышеперечисленные меры применимы как к договорам банковского займа, так и договорам микрокредита.

Небольшой комментарий по принятым мерам.

1) Государство не могло не отреагировать на угрозу массовых неплатежей заемщиками вследствие распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения. Обещанные меры регулирования отношений между банками и заемщиками приняты.

Правда, лично у меня не может не вызвать сомнение в правильности правовой формы реализации этих мер. Принятые меры самым прямым образом вторгаются в договорные отношения, что вряд ли допустимо на уровне подзаконного нормативно-правового регулирования. Ссылка на Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 286 “О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности” неубедительна, крайне неудачные формулировки Указа не позволяют четко уяснить его содержание.

Правильным было бы отнести регулирование определенных ограничений в заемных отношениях в период чрезвычайного положения на уровне законодательного акта, а не подзаконного нормативно-правового акта. Наверняка соответствующие поправки будут внесены в закон “О чрезвычайном положении” для регулирования аналогичных ситуаций, случись они в будущем (не дай бог).

2) Банки, по сути, обязали по займам физлиц приостановить проценты по просроченным кредитам свыше 90 дней и неустойку. В отношении других категорий заемщиков меры поддержки носят необязательный характер; отсрочки и отмены неустойки по ним требуют рассмотрения в индивидуальном порядке. В этом смысле регулятор действует в целом в рамках законодательных ограничений.

3) Форс-мажор, коим можно считать введение чрезвычайного положения и карантина, является основанием для освобождения от ответственности, то есть от уплаты неустойки (см. подробнее в моей публикации). Но непременным условием является наличие причинно-следственной связи между введением чрезвычайного положения и просрочкой платежа. Закон возлагает бремя доказывания невозможности исполнения обязательства на должника.

В Постановлении физические лица освобождены от такого доказывания. В отличие от этого, для применения смягчающих мер в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей следует доказать, что ухудшение финансового состояния (нарушение графика платежей) произошло именно вследствие введения чрезвычайного положения.

Физические лица находятся, таким образом, в более выигрышном положении.

4) Отступление от общих правил последствий непреодолимой силы есть также в неначислении вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по займам физлиц. Исходя из Постановления, начисление вознаграждения приостановится даже в тех случаях, когда просрочка возникла до введения чрезвычайного положения. Разумеется, никакой причинно-следственной связи между чрезвычайным положением и просрочкой в этом случае нет. Такая связь может присутствовать только тогда, когда просрочка возникла после введения чрезвычайного положения. Несмотря на это, Постановление распространяет смягчающую меру независимо от времени образования просрочки свыше 90 дней.

5) Меры, изложенные в Постановлении, не должны применяться к займам, полученным после введения чрезвычайного положения. Для признания того или иного обстоятельства форс-мажорным, необходимо, чтобы оно возникло после заключения договора. Только в этом случае можно будет говорить о непредвиденности или непредотвратимости. Наличие чрезвычайного обстоятельства уже к моменту заключения договора означает возможность должника предвидеть и избежать его; ссылка на него несостоятельна.

6) Постановление не исключает возможность установления банками иных, более льготных, мер для своих заемщиков. Некоторые банки уже объявили о дополнительных мерах в целях поддержки своих клиентов. О мерах поддержки заемщикам следует уточнять у своих банков.

7) В целом удалось избежать чрезмерного популизма в принимаемых мерах. В частности, звучали предложения приостановить (отменить) начисление вознаграждения по всем займам. Мало того, что такое предложение в принципе противоречит конструкции непреодолимой силы (должника можно освободить лишь от ответственности, то есть неустойки, но не от самого обязательства), так еще и подняло бы вопрос об адекватной защите интересов депозиторов. Из повсеместного и обязательного приостановления начисления вознаграждения по кредитам неизбежно последует повсеместное и обязательное приостановление начисление вознаграждения по депозитам. В этом суть банковского дела - размещать (в виде кредитов) привлеченные (в виде депозитов) деньги. Ограничения по кредитам отражаются на депозитах, и наоборот. Сторонники “решительных” мер упускают это.

Финансовый регулятор сделал для заемщиков многое, и даже больше, чем допустимо законом. Теперь дело за банками.

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