Олимпиаду перенесли на год

Причина - коронавирус.

Международный олимпийский комитет согласился отложить проведение Олимпийских игр–2020 в Токио из-за вспышки коронавируса. Как сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, речь идет о переносе на 2021 год, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года,— сообщили в МОК.

На вопрос журналиста, есть ли возможность проведения игр до лета, то есть до конца текущего года, Губернатор Токио Юрико Коикэ уверенно ответила: "Нет. До конца 2020 года этого не будет. Это мы подтвердили".

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