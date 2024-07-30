На Олимпиаде-2024 перенесли соревнования еще в одном виде спорта

Вслед за баталиями серфингистов 30 июля был перенесен старт соревнований по триатлону на ХХХIII Летних Олимпийских играх-2024. Причиной стало неудовлетворительное качество воды в реке Сене, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Международный союз триатлона, по расписанию 30 июля первыми на старт должны были выйти мужчины, а спустя сутки – женщины. По положению оба состязания должны пройти на реке Сена, но из-за плохого качества воды соревнования пришлось перенести.

Теперь оба комплекта медалей в личных дисциплинах будут разыграны в один день – 31 июля.

"Перед этими заплывами пройдет еще одно тестирование воды на соответствие установленным нормативам. Не исключаем еще и резервный день 2 августа для проведения наших соревнований. Приоритетом является здоровье спортсменов. Из-за этого были перенесены состязания". Заявление Международного союза триатлона

Первые признаки угрозы срыва соревнований лучших триатлонистов планеты появились еще накануне, когда организаторы предупреждали о плохом качестве воды на Сене.

Таким образом, оргкомитет парижской Олимпиады перенес начало состязаний еще в одном виде спорте. Чуть ранее были отменены из-за погодных условий соревнования третьего отборочного раунда по серфингу среди женщин.