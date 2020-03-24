266 тыс. тестов 27 марта привезут в Алматы. Они пройдут процедуру таможни и валидации, ориентировочно 29 марта поступят в первую очередь врачам. Это бесплатные тесты - Абаев.

Экспресс тесты на COVID-19 появятся в Казахстане 27 марта. Об это сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

266 тыс. тестов 27 марта привезут в Алматы. Они пройдут процедуру таможни и валидации, ориентировочно 29 марта поступят в первую очередь врачам. Это бесплатные тесты, - сообщил Абаев.

Всего за время пандемии в республике было проведено более 15 тыс. тестов на COVID-19. На данный момент, ежедневно врачи проводят более 1000 тестов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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