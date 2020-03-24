13 человек заразились вирусом COVID-19 находясь в Казахстане, 29 человек привезли коронавирус, еще 26 человек были контактными лицами в самолете - Абаев.

Только 13 человек заразились вирусом COVID-19, находясь в Казахстане. Об это сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

13 человек заразились вирусом COVID-19 находясь в Казахстане, 29 человек привезли коронавирус, еще 26 человек были контактными лицами в самолете, - сообщил он.

Всего на данный момент в республике подтверждено 68 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан – 35 случай, городе Алматы – 29 случаев, городе Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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