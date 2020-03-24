Министерство обороны РК эвакуировало казахстанцев из Кыргызстана

По прибытию в аэропорт город Атырау проведена санитарная обработка военного самолета.

В целях обеспечения безопасности здоровья граждан Казахстана на Родину эвакуировали казахстанцев, до настоящего времени находившихся в Кыргызской Республике, сообщает zakon.kz.

Эвакуация была осуществлена в соответствии с указанием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в связи с распространением коронавируса.

Силами военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил Казахстана 21человек, 10 из которых – дети, возращены на родину. Эвакуированные находились в Кыргызстане на лечении, но не успели вернуться, - говорится в сообщении пресс-службы МО РК.

Следует отметить, что среди возвращенных на Родину нет зараженных коронавирусной инфекцией. Состояние их здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Все прибывшие пройдут соответствующее медицинское обследование и будут помещены в карантин с соблюдением требований инфекционного контроля.

Родственники и близкие прибывших граждан оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода.

Кроме того, по прибытию в аэропорт город Атырау проведена санитарная обработка военного самолета.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!