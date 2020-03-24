Министерство обороны РК эвакуировало казахстанцев из Кыргызстана
По прибытию в аэропорт город Атырау проведена санитарная обработка военного самолета.
В целях обеспечения безопасности здоровья граждан Казахстана на Родину эвакуировали казахстанцев, до настоящего времени находившихся в Кыргызской Республике, сообщает zakon.kz.
Эвакуация была осуществлена в соответствии с указанием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в связи с распространением коронавируса.
Силами военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил Казахстана 21человек, 10 из которых – дети, возращены на родину. Эвакуированные находились в Кыргызстане на лечении, но не успели вернуться, - говорится в сообщении пресс-службы МО РК.
Следует отметить, что среди возвращенных на Родину нет зараженных коронавирусной инфекцией. Состояние их здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Все прибывшие пройдут соответствующее медицинское обследование и будут помещены в карантин с соблюдением требований инфекционного контроля.
Родственники и близкие прибывших граждан оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода.
Кроме того, по прибытию в аэропорт город Атырау проведена санитарная обработка военного самолета.
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