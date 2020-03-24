Зарегистрирован больной коронаврусом в Шымкенте

На сегодняшний день в стране подтверждено 69 случаев регистрации коронавируса.

На 21.40 часа 24 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией. Теперь в Шымкенте, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждено 69 случаев регистрации коронавируса, из них:

в городе Нур-Султан – 35 случай,

в городе Алматы – 29 случаев,



в городе Караганда - 2 случая,

в Алматинской области - 1 случай,

в Актюбинской области- 1 случай,

в городе Шымкент - 1 случай.

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