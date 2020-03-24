Зарегистрирован больной коронаврусом в Шымкенте
На сегодняшний день в стране подтверждено 69 случаев регистрации коронавируса.
Фото : RN724 марта 2020, 21:43
На 21.40 часа 24 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией. Теперь в Шымкенте, сообщает zakon.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждено 69 случаев регистрации коронавируса, из них:
в городе Нур-Султан – 35 случай,
в городе Алматы – 29 случаев,
в городе Караганда - 2 случая,
в Алматинской области - 1 случай,
в Актюбинской области- 1 случай,
в городе Шымкент - 1 случай.
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