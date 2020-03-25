Озвучена информация о состоянии больного короновирусной инфекцией в Шымкенте

Пациент госпитализирован в городскую инфекционную больницу. Состояние удовлетворительное.

О состоянии заболевшего коронавирусной инфекцией в Шымкенте рассказал руководитель здравоохранения города Шымкент Тимирхан Варзилов, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день в городе Шымкент зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции.

Зараженный коронавирусом мужчина прибыл в Шымкент из Нур-Султана междугородним автобусом. Пациент госпитализирован в городскую инфекционную больницу. Состояние удовлетворительное. Все контактные пациенты, которые рядом находились изолированы. Их состояние также не вызывает беспокойства. Угрозы жизни никому нет.

Граждан Шымкента просят серьезно отнестись ко всем принятым постановлениям. В городе проводятся все мероприятия по поводу профилактики данного заболевания. Ситуация по коронавирусной инфекции на контроле. Мы надеемся, что дальнейшего распространения не произойдет, - сказал руководителя здравоохранения города Шымкент Тимирхан Варзилов.

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