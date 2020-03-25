В Карагандинской области подросток сломал однокласснику руку брусом

"Я боюсь отпускать сына на уроки"! В небольшом поселке развернулась настоящая школьная драма

Мать семиклассника забрала сына с занятий с переломом руки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Мама избитого мальчика рассказывает , что соперник взял брус и целился ее сыну в голову, но ее ребенок, защищаясь, подставил свою руку.

Получив перелом руки, мальчик на секунды потерял сознание. Обидчик – одноклассник. На год младше, но не по возрасту агрессивен. Женщина, назовем ее Динара, попросила изменить им имена и не показывать лиц, опасаясь мести за огласку ЧП. Промолчать не смогла, так как сын признался, что нападки терпит больше полугода.

С сентября одноклассник приказал мне его портфель таскать. Я отказался, он меня отлупил. Пришлось носить его рюкзак, чтобы не трогал больше. Но он все равно меня бил по рукам и оскорблял матерными словами!, - рассказывает мальчик.

Мать ребенка написала заявление в полицию, но говорит, что брусок, которым ударили сына, никто не изъял. В полиции разводят руками: подозреваемому 12 лет, уголовная ответственность наступает с 14 лет. Сейчас максимум - постановка на учет комиссии по делам несовершеннолетних. Но женщина считает, что наказать нужно не только самого обидчика. Она выяснила, что сын говорил о побоях классному руководителю, но педагог не придала жалобам должного значения.

Она не разбиралась, тихо-молча утаивала от меня, ребенок терпел. И в конце вот такой результат получился. В сговоре у нас школа, отдел образования Абайского района, местный наш акимат поселка Дубовка. Они все в сговоре и хотят вот это дело замять, утаить, - говорит Динара.

Однако в областном Управлении образования заверили, что с педагогами разобрались в ходе служебного расследования.

Виновные лица (директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, классный руководитель) привлечены к дисциплинарной ответственности. Учащийся был поставлен на внутришкольный учет. Решением комиссии по делам несовершеннолетних поставлен на учет в группу по делам несовершеннолетних. Также поставлен вопрос о привлечении родителей к административной ответственности, - говорится в официальном ответе областного управления образования.

Родители хулигана за перелом даже не извинились. Мать потерпевшего считает, что у них есть связи, благодаря которым они уйдут от ответственности. Поэтому надеется, что этим случаем школьного буллинга заинтересуется Уполномоченный по правам ребенка, и ей помогут наказать обидчиков. Подросток - на домашнем обучении. Плохо спит и мучается от боли. Несколько раз вызывали Скорую.

Мальчику удалось записать на диктофон смартфона момент конфликта. Запись перепалки и медицинские справки готовят для суда. Динара говорит, что и рада бы перевести сына в другую школу, но она в поселке - одна. Поэтому просто уйти от проблемы не выход. Ее надо искоренить.

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