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13-летний подросток с молотком и ножом напал на одноклассников в российской школе

В российской школе ученик напал на одноклассников с молотком и ножом, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 14:18 Фото: рixabay
Чрезвычайное происшествие случилось в школе №68 в Челябинске, где во время уроков 13-летний ученик с ножом и молотком напал на одноклассников и учителя, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Mash, во время урока химии, ближе к его завершению, подозреваемый отпросился в туалет. А ворвался в класс уже с ножом и молотком и принялся избивать других детей. Учитель Нина Шошина пыталась обезвредить его и получила травмы. Ей помогал одноклассник нападавшего. В итоге тот сбежал из класса в туалет, где попытался покончить с собой. Но его остановил охранник.

СМИ сообщают о пяти пострадавших, в числе которых и сам нападавший. Одна девочка – в тяжелом состоянии, у нее была проломлена голова, врачи сделали трепанацию черепа. Еще два пострадавших в среднем состоянии. Сообщается, что голова проломлена еще у одной девочки. Травмы средней степени тяжести и у учителя: у нее закрытая черепно-мозговая травма и перелом пальцев.

Как пишет Telegram-канал Shot, по предварительным данным, подросток был участником суицидальной игры – смертельного квеста. Школьник выполнял задания, финалом которых должно было стать самоубийство. Нападавший в соцсетях часто размышлял о мировом порядке, нацизме, силе оружия и свободе слова. Один из очевидцев рассказал, что во время нападения подросток был в черной маске.

Mash указывает другую версию причины нападения – месть. Якобы подросток пришел в школу расправиться с одноклассницей, которая в выходные измазала его косметикой. Остальные над этим смеялись. Рома оскорбился и разработал план: утром взял в школу нож, молоток и пневматический пистолет (его наличие официально пока не подтвердили). Предположительно, мальчик сначала ударил по голове именно свою обидчицу.

По данным Shot, ранее подросток уже наблюдался у психиатра и школьного психолога. Учителя заметили, что Рома ведет себя странно: плохо учится, не общается с одноклассниками.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Организация убийства".

14 сентября 2024 года сообщалось о том, что в Павлодаре ученик шестого класса ранил ножом двух ровесников.

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