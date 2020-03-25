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За сутки в мире было выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки умерли 1722 человек, общее количество жертв коронавируса достигло 16 231.

Фото : ЭхоМосквы25 марта 2020, 08:28

За последние сутки в мире было выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Общее число зараженных людей с начала пандемии достигло 372 757, за прошедшие сутки заразились 39 827 человек, - говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

От заражения коронавирусом умерли 1722 человека, число жертв COVID-19 таким образом достигло 16 231.

Больше всего новых случаев заражения было выявлено в странах Европы (24 087), а также на территориях Южной и Северной Америк (12 428).

В Европе лидером по количеству заражений является Италия (63 927), за ней идут Испания (33 089) и Германия (29 212).

В Южной и Северной Америках наибольшее число инфицированных людей находится в США (42 164).




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