В Казахстане еще 7 новых случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в стране подтверждены 79 случаев регистрации коронавируса.
Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Новые случаи зарегистрированы в Нур-Султане 5 случаев и в Алматы 2 случая.
Об эпидемиологической ситуации на 09:40 час. 25 марта 2020 года в Казахстане.
На сегодняшний день в стране подтверждены 79 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 41 случай,
в Алматы – 31 случай,
в Караганде - 2 случая,
в Алматинской области - 1 случай,
Актюбинской области - 1 случай,
в Шымкенте - 1 случай,
в Жамбылской области - 1 случай,
в Северо - Казахстанской области - 1 случай.
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