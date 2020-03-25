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В Казахстане еще 7 новых случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в стране подтверждены 79 случаев регистрации коронавируса.

Фото : Newsler.ru / Люба Губина25 марта 2020, 09:44

Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Новые случаи зарегистрированы в Нур-Султане 5 случаев и в Алматы 2 случая.

Об эпидемиологической ситуации на 09:40 час. 25 марта 2020 года в Казахстане.

На сегодняшний день в стране подтверждены 79 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 41 случай,

в Алматы – 31 случай,

в Караганде - 2 случая,

в Алматинской области - 1 случай,

Актюбинской области - 1 случай,

в Шымкенте - 1 случай,

в Жамбылской области - 1 случай,

в Северо - Казахстанской области - 1 случай.


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