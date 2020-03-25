ВОЗ назвала США потенциальным эпицентром коронавирусной пандемии

Инфекция проявилась во всех 50 штатах.

Стремительный рост количества выявленных случаев заражения COVID-19 в США обеспокоил Всемирную организацию здравоохранения. Страна рискует превратиться в новый эпицентр пандемии, сообщает zakon.kz.

По информации Reuters за последние 24 часа 85% всех новых случаев были зарегистрированы в Европе и США, из которых 40% — в Соединенных Штатах.

На основании этих данных, представитель ВОЗ Маргарет Харрис назвала Соединенные Штаты потенциальным эпицентром коронавирусной пандемии. Она призвала власти страны принять все возможные меры по сдерживанию распространения инфекции. На момент написания этой новости в США было зарегистрировано 53 794 пациента с диагнозом COVID-19, 705 из которых погибли, а всего 371 выздоровели.

Инфекция проявилась во всех 50 штатах.

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