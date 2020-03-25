Двум “перебежчикам” из Алматинской области грозит арест

Вернувшись домой, вы можете распространить вирус у себя дома, отметил замначальника Департамента полиции.

Оба правонарушителя являются жителями Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

47-летний гражданин М. и 42-летний гражданин К., объехав окольными путями блокпост, расположенный на Кульджинском тракте, проникли в город, тем самым нарушили особый режим по ограничению въезда и выезда из города Алматы.

По работе или каким-то личным делам стремиться заехать в город окольными путями не стоит. Граждане должны понимать, что вернувшись, домой, вы можете распространить вирус у себя дома, заразить своих родных и близких. Все тайные тропы, закоулки, объездные пути на данный момент заблокированы, там круглосуточно дежурят полицейские и бойцы Национальной гвардии. По ту сторону города также дежурят наши коллеги из Алматинской области, - рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции Нурлан Алмасбеков.

Он так же добавил, что лица, пытающиеся проникнуть или покинуть город, вопреки законодательству, будут строго наказываться.

Сознательные граждане не покидают даже свои дома во избежание заражения. Поэтому рекомендуем всем жителям Алматы и Алматинской области находиться дома и уделить время своим близким. Чем строже мы будем соблюдать режим карантина, тем быстрее он закончиться. Все зависит от нас самих, – призвал граждан к самосознательности Нурлан Алмасбеков.

Дальнейшую судьбу “перебежчиков” будет решать Специализированный межрайонный административный суд города Алматы. В соответствии с пунктом 1 статьи 476 КРКобАП нарушителям грозит административный арест до 15 суток.

Напомним, согласно пункту 1 подпункта 1) Постановления и.о. главного государственного санитарного врача от 18 марта 2020 года №8 “О введении режима карантина на территории города Алматы”, с 00:00 часов 19 марта 2020 года запрещен въезд-выезд людей из города Алматы, с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию других регионов Республики Казахстан.

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