Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинцев просят не выходить из дома в течение пяти часов после дезинфекци

График следующих обработок будет размещен в подъездах.

Фото : Акимат Алматы25 марта 2020, 12:48

Жителям города Алматы не стоит выходить из квартир после дезинфекционной обработки мест общего пользования, сообщает zakon.kz.

Уважаемые жители! В связи с объявлением карантина в городе Алматы проводится дезинфекционная обработка подъездов, детских площадок, дворов.

В целях безопасности после дезинфекционной обработки мест общего пользования просим в течение пяти часов не выходить из квартир. График следующих обработок будет размещен в подъездах, - говорится в сообщении акимата Алматы.

Как сообщалось ранее, сегодня, 25 марта с 9.00 часов началась дезинфекция подъездов, где задействовано 32 бригады. Планируется обработать 8633 подъезда (2868 домов) и 1441 двор.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты