Алматинцев просят не выходить из дома в течение пяти часов после дезинфекци

График следующих обработок будет размещен в подъездах.

Жителям города Алматы не стоит выходить из квартир после дезинфекционной обработки мест общего пользования, сообщает zakon.kz.

Уважаемые жители! В связи с объявлением карантина в городе Алматы проводится дезинфекционная обработка подъездов, детских площадок, дворов. В целях безопасности после дезинфекционной обработки мест общего пользования просим в течение пяти часов не выходить из квартир. График следующих обработок будет размещен в подъездах, - говорится в сообщении акимата Алматы.

Как сообщалось ранее, сегодня, 25 марта с 9.00 часов началась дезинфекция подъездов, где задействовано 32 бригады. Планируется обработать 8633 подъезда (2868 домов) и 1441 двор.

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