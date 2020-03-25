Алматинцев просят не выходить из дома в течение пяти часов после дезинфекци
График следующих обработок будет размещен в подъездах.
Жителям города Алматы не стоит выходить из квартир после дезинфекционной обработки мест общего пользования, сообщает zakon.kz.
Уважаемые жители! В связи с объявлением карантина в городе Алматы проводится дезинфекционная обработка подъездов, детских площадок, дворов.
В целях безопасности после дезинфекционной обработки мест общего пользования просим в течение пяти часов не выходить из квартир. График следующих обработок будет размещен в подъездах, - говорится в сообщении акимата Алматы.
Как сообщалось ранее, сегодня, 25 марта с 9.00 часов началась дезинфекция подъездов, где задействовано 32 бригады. Планируется обработать 8633 подъезда (2868 домов) и 1441 двор.
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