Казахстанцем предоставили отсрочку по ипотекам "7-20-25" и "Баспана Хит"

Получить отсрочку ежемесячных платежей заемщики жилищных программ смогут c 16 марта 2020 года.

По ипотечным программам "7-20-25" и "Баспана Хит" предоставлены отсрочки ежемесячных платежей до 90 дней, сообщает zakon.kz.

Национальным Банком Казахстана для поддержки финансового состояния населения в связи с пандемией коронавирусной инфекции внесены изменения в жилищную программу "7-20-25", инициированную в рамках реализации первой инициативы Елбасы к народу "Пять социальных инициатив Президента" - "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", а также в жилищную программу "Баспана-хит".

Дополнения в программы предусматривают отсрочку по платежам основного долга и (или) вознаграждению сроком до 90 (девяноста) календарных дней без начисления штрафов и (или) пени для заемщиков, пострадавших в результате распространения пандемии коронавирусной инфекции и введения в стране чрезвычайного положения.

Банкам необходимо принять все меры для поддержки заемщиков и индивидуально подойти к решению их вопросов. Заемщики, оказавшиеся в трудной ситуации в период чрезвычайного положения совместно с банками выработают подходящий механизм оплаты по платежам. При этом, данные изменения не отразятся на кредитной истории заемщиков, представляемой в кредитные бюро.

Реализация мер поддержки заемщиков по Программе "Баспана-хит" будет осуществляться совместно с банками.

Получить отсрочку ежемесячных платежей заемщики жилищных программ смогут с даты введения в стране чрезвычайного положения, c 16 марта 2020 года.

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