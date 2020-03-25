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55 казахстанцев возвращаются домой из США

Посольством РК в США совместно с Посольством Казахстана в России был организован вылет казахстанцев из Нью-Йорка транзитом через Москву.

Фото : МИД РК25 марта 2020, 15:13

В связи с текущей ситуацией в США на фоне пандемии коронавируса, сегодня при содействии Посольства РК в Вашингтоне и Генеральных консульств Казахстана в Нью-Йорке и Сан-Франциско домой были отправлены 55 наших соотечественников, находящихся на территории США, сообщает zakon.kz.

Как отметили в МИД РК, что многие наши граждане не могли вылететь в РК в связи с отменой ряда международных авиарейсов и закрытием транзитных зон для иностранцев.

Принимая во внимание данное обстоятельство, Посольством РК в США совместно с Посольством Казахстана в России был организован вылет казахстанцев из Нью-Йорка транзитом через Москву, - сообщили в ведомстве.


Ранее по данному маршруту уже благополучно вернулись 33 гражданина РК.


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