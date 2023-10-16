19 казахстанцев вернулись на Родину из Израиля

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, что усилиями посольства Казахстана в Израиле организован вылет 19 казахстанцев, в том числе 15 детей, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 16 октября 2023 года, в посольство Казахстана в Израиле обратились более 100 граждан РК с просьбой оказать содействие в выезде из страны. Часть из них уже покинули страну самостоятельно при содействии казахстанских дипломатов.



"К примеру, вчера, усилиями посольства Казахстана в Израиле организован вылет 19 наших граждан, в том числе 15 детей, проходивших обучение по специальным программам. С целью обеспечения безопасного выезда наших граждан дипломатами осуществлен трансферт деятельности с различных регионов Израиля прямо до аэропорта. Посольство Казахстана в Израиле продолжает координировать соотечественников по вопросам выезда и приобретения авиабилетов. Международный аэропорт Тель-Авив продолжает работать в штатном режиме". Айбек Смадияров

Вместе с тем ситуация в секторе Газа остается очень сложной. Посольствами Казахстана в Египте и Иордании поддерживается связь с казахстанцами, находящимися в данном районе. Дипломаты, по его словам, ежедневно проводят переговоры с местными властями по возможному выезду соотечественников и членов их семей из сектора Газа в Египет через пропускной пункт Рафах.

"На сегодня мы имеем информацию о том, что в секторе Газа находятся 67 граждан РК с документами. И вместе с членами семей это более 100 человек. У некоторых наших соотечественников и членов их семей – иностранных граждан отсутствуют какие-либо документы. Эти и другие организационные вопросы также прорабатываются казахстанскими дипломатами. Кроме Казахстана, еще 45 стран ведут аналогичные переговоры". Айбек Смадияров

Посольства Казахстана в Израиле, Египте и Иордании ведут мониторинг текущего местонахождения граждан Казахстана, а также прорабатывают возможные пути выезда в безопасные зоны. На постоянной основе обновляются актуальные контакты для связи с соотечественниками.

"Сведений о погибших и раненых среди граждан РК не зафиксировано". Айбек Смадияров

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 2329 палестинцев были убиты и 9714 ранены в результате воздушных атак Израиля на сектор Газа. Число убитых в Израиле составляет 1300 человек, более 3400 получили ранения.

