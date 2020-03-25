Правительство приняло решение о продаже части экспортной валютной выручки - Нацбанк

Предпринимаемые меры направлены на стабилизацию обменного курса

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан в целях стабилизации обменного курса национальной валюты Правительство Республики Казахстан приняло решение о продаже на внутреннем валютном рынке части экспортной валютной выручки субъектов квазигосударственного сектора, сообщает zakon.kz.

Данное решение распространяется на предприятия-экспортеры, в уставном капитале которых доля государства превышает 50%, в том числе компании АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", и действует в период чрезвычайного положения, - сообщили в Нацбанке РК.

Правительство и Национальный Банк продолжат координированную работу в целях мониторинга спроса и предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Предпринимаемые меры направлены на стабилизацию обменного курса, обеспечение предложения валюты, недопущение необоснованной волатильности и не будут препятствовать формированию фундаментального тренда, - подытожили в Нацбанке.

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