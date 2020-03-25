Двух казахстанцев вылечили от коронавируса
Они будут выписаны 26 марта.
Фото : pxhere.com25 марта 2020, 17:10
Двух казахстанцев вылечили от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.
Завтра будут выписаны двое пациентов. Они вылечились от коронавируса. Сейчас они по прежнему под наблюдением, будут взяты контрольные анализы, но есть все основания сказать, что это наша первая и далеко не последняя победа над коронавирусом. Это победа, добытая руками врачей, которые круглосуточно ведут работы с пациентами, - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.
От лица правительства и всех казхастанцев он поблагодарил медработников и сотрудников Минздрава за проделанную работу.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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